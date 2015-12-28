Сеул потребовал от Токио извинений «от всего сердца» за «женщин для утешения»

Проблема «женщин для утешения» будет решена окончательно, когда Япония от всего сердца принесет извинения, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

По его словам, только после таких извинений пострадавшие смогут простить Японию. Он напомнил, что двустороннее соглашение 2015 года, по которому Япония выплатила 1 млрд иен (около 8 млн долларов) для решения проблемы, является «официальным», передает РИА «Новости».

Системой «женщин для утешения» называют форму принудительной проституции в интересах японской армии в странах Азии во время Второй мировой войны.

Япония настаивает, что на сегодняшний день не найдено документов или свидетельств принуждения корейских женщин к проституции во время войны со стороны японской армии или администрации. Такую позицию Токио неоднократно озвучивал и в ООН.

По заключенному в декабре 2015 года соглашению Японии и Южной Кореи, Япония обязалась выплатить бывшим «женщинам для утешения» 1 млрд иен с условием, что это решение будет «окончательным и не имеющим обратного хода». Южнокорейская сторона согласилась с такой формулировкой. При этом Япония настаивает, что уже извинялась за содеянные во время войны преступления.

Тем временем в Южной Корее решили открыть музей в память о «женщинах для утешения», а в США установили памятник, напоминающий о сексуальной эксплуатации кореянок.