Шарий назвал неожиданную причину крушения Су-27 с пилотом ВВС США на Украине

По мнению журналиста Анатолия Шария, пилот разбившегося в октябре Су-27 мог захотеть впечатлить представителя нацгвардии США, который находился на борту.

«Итак, мне стала доступна информация с самописцев Су-27, разбившегося 16 октября 2018 года. По показаниям самописцев, пилот Су начал крутить бочку на высоте 2 км. Причем самолет двигался не по прямой, а со снижением. В результате самолет сорвался в штопор и разбился. На момент встречи с землей его скорость была около 1000 км/ч. Поэтому все рассказы украинских СМИ и минобороны о том, что пилоты якобы отводили самолет от села, – полная чушь. Все произошло быстро», – написал Шарий на своей странице в Facebook.

По его словам, не ясно, почему пилот допустил скатывание в штопор:

«Бочку смог он провернуть два раза. Возможно, ему просто стало плохо (у Петренко реально был лишний вес), может, другие причины – пока непонятно. Комиссия установила, что пилот нарушил полетное задание. Видимо, хотел произвести впечатление на американца своим лихачеством. Что важно – самолет был исправен», – отметил журналист.

Шарий напомнил, что при таких же обстоятельствах под Запорожьем погиб Су-25 в 2002 году.

«Тогда при облете машины после ремонта пилот так же нарушил полетное задание, начал крутить бочку и зацепился за капонир. Так что обстоятельства аварии уже известны и Украине, и США, но почему-то их не оглашают. У меня все», – подытожил он.

Су-27УБ ВВС Украины разбился 16 октября в Винницкой области в ходе совместных с НАТО учений «Чистое небо». В результате авиакатастрофы погиб военнослужащий США. Позже были выдвинуты версии случившегося.