Песков прокомментировал решение Меркель не переизбираться на новый срок

Решение Ангелы Меркель не выдвигать кандидатуру на пост канцлера Германии в 2021 году – это внутреннее дело Германии, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

На просьбу прокомментировать заявление Меркель, Песков заметил, что это внутренние дела Германии, передает РИА «Новости».

«Вопреки тому, что утверждают некоторые наши западные коллеги, Россия никогда не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела других стран. При этом не терпит также, когда вмешиваются в ее собственные внутренние дела», – сказал Песков.

Он добавил, что между Россией и Германией сохраняются дружественные, партнерские отношения. «Много совместных интересов, и, безусловно, Ангела Меркель продолжает оставаться визави президента Путина, и они продолжают работать», – ответил Песков.

Ранее сопредседатель фракции «Альтернативы для Германии» в немецком парламенте Алис Вайдель заявила об успехе объявленной «охоты» на Меркель, после того, как канцлер объявила о решении не выдвигать свою кандидатуру на пост председателя Христианско-демократического союза в декабре этого года.

Решение Меркель отразилось на курсе евро, который стремительно начал падать.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о попытке Меркель продвинуть на свое место политического «клона».