Песков прокомментировал решение Меркель не переизбираться на новый срок

Взгляд
30 октября, вторник  |  Последнее обновление — 13:17  |  vz.ru
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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Как будет совершенствоваться избирательная система в России

Изменения в избирательной системе России происходят регулярноФото: Максим Григорьев/ТАСС
Российской избирательной системе исполнилось четверть века – именно столько времени функционирует Центризбирком. Выборы являются фундаментом всей политической системы нашей страны, но претензий к ним за эти годы прозвучало немало. Способна ли отечественная выборная система к самосовершенствованию? Подробности...
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Как российская военная разведка превратилась в объект для издевательств

ГРУ последнее время становится все больше поставщиком скандалов, нежели зарубежных секретовФото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Вся концепция военной разведки в России требует пересмотра – особенно по части конспирации и того, что называется противодействием информационной войне. Почему ГУ (бывшее ГРУ) не опровергает очередные вбросы, касающиеся провалов в своей работе? И в чем реальные проблемы современной российской военной разведки? Подробности...
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Когда начнется война между Китаем и США

Сейчас мы наблюдаем только начало строительства гигантского авианосного флота КитаяФото: Reuters
Между Китаем и США назревает настоящая большая война – по крайней мере, именно так утверждают и некоторые бывшие генералы, и политические аналитики. Именно такое настроение, если верить социологам, царит в американских вооруженных силах. Насколько обоснованны такие прогнозы и как с этим связано строительство Китаем гигантского военно-морского флота? Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Партия Меркель летит в ад пыльного забвения

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
На пост лидера партии рвутся трое: тетка-католичка с непроизносимой фамилией, пожилой мужик, которого сожрала Меркель за критику, и мужик помоложе, который известен заявлением «на пособие по бедности можно прекрасно жить». Подробности...

Серебряная свадьба для выборов

Павел Данилин, политолог
Когда-то Иосиф Сталин процитировал Наполеона II: «в буржуазных странах важно не как голосуют, а как посчитают». Данная максима какое-то время была руководством для действия в целом ряде российских регионов. Подробности...

До новой гражданской войны в США остался лишь шаг

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
В истории Соединенных Штатов не было недостатка в хитроумных бомбистах и просто сумасшедших, склонных к насилию. Но радикальные взгляды, перемешанные в воспаленных умах с теориями заговоров, – это гремучая смесь. Подробности...
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        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

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          Песков прокомментировал решение Меркель не переизбираться на новый срок

          30 октября 2018, 12:49

          Текст: Алина Назарова

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          Решение Ангелы Меркель не выдвигать кандидатуру на пост канцлера Германии в 2021 году – это внутреннее дело Германии, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

          На просьбу прокомментировать заявление Меркель, Песков заметил, что это внутренние дела Германии, передает РИА «Новости».

          «Вопреки тому, что утверждают некоторые наши западные коллеги, Россия никогда не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела других стран. При этом не терпит также, когда вмешиваются в ее собственные внутренние дела», – сказал Песков.

          Он добавил, что между Россией и Германией сохраняются дружественные, партнерские отношения. «Много совместных интересов, и, безусловно, Ангела Меркель продолжает оставаться визави президента Путина, и они продолжают работать», – ответил Песков.

          Ранее сопредседатель фракции «Альтернативы для Германии» в немецком парламенте Алис Вайдель заявила об успехе объявленной «охоты» на Меркель, после того, как канцлер объявила о решении не выдвигать свою кандидатуру на пост председателя Христианско-демократического союза в декабре этого года.

          Решение Меркель отразилось на курсе евро, который стремительно начал падать.

          Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о попытке Меркель продвинуть на свое место политического «клона». 


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