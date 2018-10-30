Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник опустился на 11 копеек – до 65,74 рубля, курс евро снизился на 5 копеек, составив 74,84 рубля.

Нефть подешевела до 77,32 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».