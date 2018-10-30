Цены на нефть изменились разнонаправленно из-за санкций США против Ирана

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром изменяются разнонаправленно из-за неопределенных перспектив предложения сырья в свете будущих американских санкций против Ирана.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,23% – до 77,19 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,21% и составила 67,18 доллара за баррель, передает РИА «Новости».