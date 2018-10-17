«Маковый приговор» рыдавшему на суде пенсионеру оставлен в силе

Пермский краевой суд оставил в силе приговор пенсионеру Игорю Трошеву, которого осудили на год условно за незаконное выращивание наркосодержащего мака.

«Руководствуясь соответствующими статьями уголовно-процессуального закона Российской Федерации, суд постановил: приговор Пермского районного суда оставить без изменения», – передает РИА «Новости» решение председательствующего судьи Владимира Галяра.

Трошев, комментируя решение суда, сказал, что рассчитывал на оправдание. Он добавил, что «никогда не занимался» выращиванием наркосодержащего мака.

«Под старость лет, ничего не разбирая, осудили. Сколько здоровья потерял из-за переживаний!» – заявил пенсионер.

Напомним, Трошева заподозрили в незаконном культивировании мака в июле. Правоохранители обнаружили на его участке 467 кустов выросшего мака, или около 4 килограммов растений.

Пенсионер рассказал, что мак, скорее всего, вырос из семян, которые оказались в недавно завезенной на участок земле. Он объяснил, что не стал уничтожать кусты мака, выросшие на грядках моркови и лука, из-за боязни повредить урожай.

На суде выступал профессор Пермского государственного аграрно-технологического университета, который подтвердил, что мак в таком количестве действительно мог вырасти из семян, завезенных вместе с грунтом.

Трошева приговорили к году лишения свободы условно с испытательным сроком на 12 месяцев по п. «в» ч. 2 ст. 231 УК России («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества»). Услышав приговор, пенсионер заплакал.

Позже он решил обжаловать приговор.