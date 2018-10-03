В работе Instagram произошел массовый сбой

Пользователи соцсети Instagram заявили о масштабном сбое в работе приложения.

Проблемы с выходом в соцсеть возникли не только в России, но и в крупных городах Европы и США, сообщает URA.ru.

У пользователей возникает проблема с обновлением новостной ленты с любых гаджетов и компьютеров, зафиксирован сбой при открытии приложения. При попытке запустить соцсеть с любого браузера в компьютере выдает надпись «5xx Server Error».

Ранее серьезный сбой в Instagram произошел в июне 2018 года.