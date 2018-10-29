Путин поздравил избранного бразильского президента

Президент России Владимир Путин отправил Жаиру Болсонару поздравление по поводу избрания на пост президента Бразилии, сообщает пресс-служба Кремля.

«Глава Российского государства высоко оценил весьма значительный опыт взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, накопленный двумя странами в рамках отношений стратегического партнерства», – говорится в телеграмме, сообщает на официальном сайте пресс-служба Кремля.

Путин в своем сообщении также выразил уверенность в улучшении отношений между странами и взаимодействия в рамках ООН, БРИКС и других структур.

Глава Белого дома Дональд Трамп поздравил Болсонару с победой в телефонном разговоре.

Ранее Болсонару заявлял о серьезном смене курса страны.