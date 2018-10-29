Песков прокомментировал ситуацию с журналом The New Times

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что закрытие журнала The New Times вызовет сожаление.

«Если не будет журнала, конечно, это скорее плохо, чем хорошо. Здесь можно только сожалеть», – сказал он, передает ТАСС.

В то же время Песков подчеркнул, что «с другой стороны, есть закон». «Судя по тому, что известно, журнал получал деньги от иноагентов и не декларировал эту ситуацию в соответствии с нашим законодательством», – пояснил он.

Напомним, главный редактор издания Евгения Альбац сообщила, что ее журнал оштрафовали на 22 млн рублей за несвоевременное предоставление данных в Роскомнадзор.

Печатная версия журнала The New Times прекратила существование в 2017 году из-за нехватки средств. На момент закрытия печатной версии тираж составлял 50 тыс. экземпляров. Сейчас издание существует в электронной версии.