В Кремле оценили возможность трудоустройства Келли в российских СМИ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на очень большую зарплату американской журналистки Мегин Келли и добавил, что Кремль не занимается вопросами трудоустройства журналистов.

Песков пошутил, что у Келли очень большая зарплата, которую российские СМИ вряд ли смогут обеспечить, передает ТАСС.

Также Песков добавил, что Кремль не занимается трудоустройством журналистов, хотя «она (Келли) очень энергичное и динамичное интервью брала у президента Путина».

Ранее телеведущий программы «Время» Кирилл Клейменов позвал Мегин Келли на Первый канал. Затем в пресс-службе медиа сообщили, что это была шутка.

Напомним, Келли была уволена с должности ведущей шоу Today телеканала NBC из-за скандала с ее высказываниями о расизме. Журналистка потребовала у работодателя компенсировать ей 50 млн долларов.

Мегин Келли также известна своими интервью с президентом России Владимиром Путиным.