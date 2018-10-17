Ведущий программы «Время» позвал Мегин Келли на Первый канал

Телеведущий программы «Время» Кирилл Клейменов предложил уволенной с NBC Мегин Келли стать его соведущей.

«Уверен, истинная причина как раз в нашей к ней любви, ну и, как говорили древние, – любовь травой не вылечишь. А чем вылечишь? Правильно: действием, предложением, так сказать», – приводит его слова РИА «Новости».

Клейменов предложил «дорогой Мегин» приехать, «плюнув на начальство», в Россию, чтобы «вместе вести программу «Время».

«Time» по-вашему», – отметил он, добавив, что Келли может рассчитывать на «любовь миллионов наших мужчин» и «зависть миллионов женщин».

Клейменов назвал свое предложение свидетельством добрых намерений России. Он считает, что «нашу любимую американскую ведущую» уволили «по абсолютно надуманному поводу».