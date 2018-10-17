На Первом канале объяснили приглашение Мегин Келли на работу

Первый канал назвал иронией приглашение к сотрудничеству американской телеведущей Мегин Келли, которую уволили с телеканала NBC за высказывания на тему расизма.

Приглашение было иронией, однако если Келли пришлет резюме, то его рассмотрят, передает RT сообщение пресс-службы Первого канала.

Напомним, Келли была уволена с должности ведущей шоу Today из-за скандала вокруг ее высказываний на тему расизма.

После телеведущий программы «Время» Кирилл Клейменов позвал Келли на Первый канал.

Американская ведущая известна тем, что в 2017 и 2018 годах брала интервью у главы российского государства Владимира Путина. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему Келли увольняют с телеканала NBC «за расизм».