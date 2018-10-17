Основательница WWF России погибла при обучении лошади

Одна из создателей Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Лора Уильямс погибла при обучении лошади в Брянской области, рассказал ее супруг Игорь Шпиленок.

«Слова не подбираются... Лора ушла. Навсегда. Несчастный случай при обучении лошади», – написал Шпиленок в своем Facebook.

Информацию о гибели Лоры Уильямс подтвердили на сайте организации.

«Лора выросла в Колорадо, она обожала лошадей и дикую природу. Лора была убеждена, что две такие большие и сильные страны, как США и Россия должны договориться и сделать все возможное, чтобы сохранить природу нашей планеты», – говорится в сообщении WWF.

Лора Уильямс переехала в Россию в 1993 году. Она переехала в деревню Чухраи в Брянской области и осталась там жить с супругом, фотографом-натуралистом Игорем Шпиленком.