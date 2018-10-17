На месте крушения самолета в Индонезии нашли взорвавшийся топливный бак

Спасатели обнаружили у берегов Индонезии взорвавшийся топливный бак упавшего в понедельник утром самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, сообщил представитель агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии (Basarnas).

«Топливный бак был обнаружен разбитым и взорванным, он протекает», – сообщил представитель агентства, передает РИА «Новости».

Лайнер Boeing 737 MAX бюджетной авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты на остров Суматра, пропал с радаров через 13 минут после взлета. На борту находились 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа. Все они погибли.