Захарова показала разоблачительное видео про сортировку мусора в Сколково

Официальный представитель МИД Мария Захарова разместила в соцсетях ролик урны с «раздельным» сбором мусора в Сколково и раскритиковала его фиктивность.

«Недавно наблюдала картину, как к мусорным контейнерам подъехала машина и сгрузила их столь тщательно разделяемое местными жителями содержимое в один кузов», – написала дипломат на своей странице в Facebook, комментируя прикрепленное видео, сделанное, судя по надписи, в Сколково.

Мусорный контейнер разделен на три отсека, на крышке обозначен раздельный сбор пластика, бумаги и прочего мусора, однако при открывании бака видно, что никаких отсеков нет, а все отходы сбрасываются в одно место.

Судя по комментариям, это не первый подобный случай:

«Я тоже самозабвенно разделял отходы, а потом таскал их за 500 метров от дома, в обратную сторону от метро. Но однажды, прогуливаясь вечером, стал свидетелем, как местные дворники, как только стемнело, подогнали обычный мусоровоз и высыпали туда все содержимое этих самых разделённых по разным контейнерам отходов. С тех пор я этой религии не следую», – написал Антон Амала.

Ранее сообщалось, что наукоград Сосновый Бор станет пионером по раздельному сбору мусора.