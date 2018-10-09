Наукоград Сосновый Бор станет пионером по раздельному сбору мусора

«Мы выбрали для старта именно Сосновый Бор, потому что это обособленный город, там нет больших расстояний, а основная часть постройки – многоквартирные дома», – сказал газете ВЗГЛЯД глава управления Ленобласти по обращению с отходами Николай Борисов, комментируя подготовку города к раздельному сбору мусора.

Власти Ленинградской области готовятся к эксперименту по раздельному сбору мусора. В качестве экспериментальной площадки решили использовать наукоград Сосновый Бор. Как рассказал Борисов, город выбрали по той причине, что там «будет проще начинать эксперимент по внедрению раздельного сбора, а это именно эксперимент».

«Мы будем разделять мусор на пищевые и непищевые отходы», – пояснил Борисов. По замыслу организаторов, на первом этапе на контейнерных площадках во дворах наукограда будут расставлены отдельные сборники для мусора органического и неорганического происхождения.

Вторым этапом проекта станет полноценный «четырехконтейнерный» сбор, в рамках которого жителям предложат утилизировать бумагу, стекло, пластик и органические отходы отдельно.

По мнению организаторов, раздельный сбор улучшит экологическую обстановку в городе, а также поможет жителям сэкономить на коммунальных услугах, так как утилизация сортированного мусора стоит в разы дешевле.

Для утилизации опасных отходов по городу начнет курсировать специальный эко-мобиль, который будет собирать у жителей отслужившие свое батарейки, ртутные термометры и лампы накаливания. По словам Борисова, горожанам не стоит переживать насчет того, что опасные отходы будут утилизированы устаревшим способом – на территории области функционируют современные предприятия по переработке опасного сырья.

Глава города Михаил Воронков считает, что в последние годы экологическое самосознание граждан растет.

«Все понимают: от того, насколько бережно мы будем относиться к природе сегодня, зависит будущее наших детей и внуков. Именно поэтому проект по раздельному сбору мусора будет одним из первых среди других «умных» проектов для «умного города». Мы планируем включить в пилотную зону несколько многоквартирных домов, вовлечь в реализацию проекта жителей. И в случае успеха, – распространить опыт на весь город», – добавил он.

Старт проекта намечен на 1 января. В дальнейшем, согласно федеральной программе «Умные города», к раздельному сбору мусора присоединятся все города Ленинградской области.