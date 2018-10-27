Осипова официально представили как врио главы Забайкальского края

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представил назначенного врио главы Забайкальского края Александра Осипова.

Меняйло представил Осипова депутатам Законодательного собрания и членам правительства Забайкальского края, передает ТАСС.

Меняйло отметил большой опыт работы Осипова «практически во всех отраслях экономики». Полпред президента считает, что опыт нового главы региона «поможет наладить ситуацию в Забайкальском крае».

25 октября президент России Владимир Путин назначил Осипова временно исполняющим обязанности губернатора.