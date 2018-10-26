Миллиардеры поставили рекорд по обогащению в 2017 году

Состояние миллиардеров в мире за 2017 год выросло на рекордные 1,4 трлн долларов, это на 19% больше, чем в предыдущем году, говорится в отчете крупнейшего банка Швейцарии UBS и консалтинговой компании PwC.

Рост состояния миллиардеров оказался рекордным и в 2017 году, а их общее состояние достигло 8,9 трлн долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на отчет.

В 2017 году существенно выросли доходы миллиардеров в Азии, их состояние по сравнению с предыдущим годом выросло на 32% до 2,7 трлн долларов,

У китайских миллиардеров состояние за год выросло на 39%, суммарно их капитал дошел до показателя в 1,12 трлн.

Также в КНР количество миллиардеров выросло на 17%, до 373 человек. В Азии на 2017 год насчитывалось 814 миллиардеров.

В США по итогам 2017 года миллиардеров было 585 человек. Их состояние вырасло до 3,1 трлн долларов.

«Миллиардеров в Азии уже больше, чем в США, и значительная их часть - из Китая. Если нынешняя тенденция сохранится, то через три года совокупное богатство миллиардеров Азии превысит совокупное богатство миллиардеров США», – сказано в отчете.

В Европе на конец 2017 года было 414 миллиардеров, их состояние выросло до 1,9 трлн долларов.

В России финансовое состояние миллиардеров увеличилось на 6% до 409,3 млрд долларов. На конец 2017 года зафиксирован 101 миллиардер.

Российские миллиардеры стали лидерами по росту состояния в 2018 году.