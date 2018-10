ФАС отказалась возбудить дело из-за слогана о голоде в Петербурге

Петербургское управление ФАС не стало возбуждать дело из-за слогана Burger King «You won't starve to death in this city» («Вы не умрете от голода в этом городе»).

В ведомстве отметили, что ситуацию рассмотрел общественный совет по рекламе и пришел к выводу, что проведение подобных рекламных акций «неприемлемо с учетом исторических и культурных традиций города», передает РИА «Новости».

Также совет обратил внимание, что рекламная акция не проходила в Петербурге и, соответственно, «не исключено, что данные действия могут являться актом недобросовестной конкуренции».

Руководитель петербургского управления ФАС Вадим Владимиров добавил, что футболки с оскорбившим петербуржцев лозунгом утилизированы и не будут использоваться для промо-кампаний в городе. На этом ведомство считает инцидент исчерпанным.

Ублюдские маркетологи Российского Бургер Кинга высрали очередной "креатив". "Вы не умрете от голода в этом городе". Это оскорбление и глумление над памятью умерших в Блокадном Ленинграде. Думаю,петребуржцам стоит объявить тотальный бойкот этой помойке! pic.twitter.com/9PDXRFe6vL — Демократия и отвага (@vint_67) 28 сентября 2018 г.

В сентябре сын блокадника Иван Милчин рассказал, что его возмутил промоутер Burger King, стоявший на Невском проспекте в футболке с этим слоганом. В пресс-службе ресторанной сети пояснили, что использовали эту рекламу только в Екатеринбурге во время чемпионата мира по футболу, а из-за появления футболки в Петербурге проведут проверку.