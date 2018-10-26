Меркель запланировала визит в Киев

Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Киев 1 ноября, чтобы обсудить с президентом Украины Петром Порошенко ситуацию в Донбассе, сообщила представитель кабмина Германии Ульрике Деммер.

«В четверг канцлер отправится в Киев, где ее примет президент Украины Петр Порошенко. В центре внимания последующих переговоров будут двусторонние отношения, а также конфликт на востоке Украины и реализация Минских договоренностей», – цитирует Деммер ТАСС.

После встречи пройдет совместная пресс-конференция.

По ее словам, также Меркель встретится с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и председателями фракций в Верховной раде. Планируется и встреча со студентами.

В правительстве Германии, отметила Деммер, считают Минские договоренности «единственной основой и путем выхода из конфликта» в Донбассе.

«Важно иметь политическую волю к полному выполнению этих 13 пунктов Комплекса мер», – сказала она.

Она считает необходимым в свете выборов в регионе установить перемирие, отвести тяжелые вооружения от линии соприкосновения и восстановить гражданскую инфраструктуру.

В четверг начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко обсуждал с командующими украинскими воинскими подразделениями на юге-востоке страны возможность обострения ситуации в Донбассе.

В августе канцлер Германии Ангела Меркель изложила президенту России Владимиру Путину план введения миротворческой миссии в Донбасс.

Газета ВЗГЛЯД анализировала перспективы Минских соглашений после убийства главы ДНР Александра Захарченко.