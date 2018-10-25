В Киеве обсудили возможные сценарии в случае обострения ситуации в Донбассе

Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко обсудил с командующими украинскими воинскими подразделениями на юге-востоке страны возможность обострения ситуации в Донбассе.

«С командующими на юге Украины проработали вопросы моделирования сценариев и взаимодействия на случай обострения ситуации», – написал Муженко в Facebook, не вдаваясь в подробности.

На прошлой неделе силы народной милиции ДНР уничтожили украинский квадрокоптер, который вел корректировку огня в Донбассе.