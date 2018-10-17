В Moody’s оценили влияние санкций США на рейтинг России

Если США усилят санкции, суверенный рейтинг России не снизится, но прогноз может ухудшиться с позитивного до стабильного, сообщила старший вице-президент, ведущий аналитик Moody’s по суверенному рейтингу России Кристин Линдоу.

В случае ужесточения санкций Moody’s, вероятно, «возьмет паузу», прежде чем повышать рейтинг до инвестиционного уровня. Сейчас вероятность повышения составляет примерно 30%, передает РИА «Новости».

В четверг Линдоу сообщила, что агентство при отсутствии санкций или каких-то изменений внутри страны может повысить рейтинг уже в 2019 году.

По ее словам, хорошие финансовые показатели, продемонстрированные российскими компаниями, помогут вернуть в страну капитал иностранных инвесторов. Однако приток капитала может тормозить угроза ужесточения американских санкций.

Линдоу считает, что Россия может справиться с возможными новыми санкциями со стороны США за счет тех же инструментов, что использовались в 2015 году.

«Государственные финансы находятся в более выгодной позиции, чтобы выдерживать новые санкции, например, против госдолга», – заявила она, отметив, что Россия уже показала способность справляться с санкциями, влияние которых все слабее.

Новые санкции могут оказать «большое влияние» на российскую экономику «в краткосрочной перспективе, а затем оно будет постепенно уменьшаться», заявила Линдоу.

Более серьезные санкции, например, запрещающие государственным банкам совершать долларовые операции, «могут оказать длительные последствия – в течение 3–5 лет», но Линдоу считает их «менее вероятными». Кроме того, США понимают, что «эти меры слишком деструктивны» и для Европы, сказала эксперт.