В МВД не подтвердили ранение полицейского в Москве

В московской полиции не подтвердили информацию об огнестрельном ранении стража правопорядка на северо-западе Москвы.

«Информация о ранении сотрудника не подтвердилась», – сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, передает ТАСС.

Источник в правоохранительных органах пояснил, что в полицию поступил ложный вызов.

Ранее сообщалось, что рядом с метро «Щукинская» в Москве сотрудник полиции получил в голову огнестрельное ранение.