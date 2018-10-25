Росгвардия опровергла размещение вакансии стрелка БТР

Росгвардия опровергла размещение объявления о поиске стрелка БТР без опыта работы на рекрутинговом сайте вакансий.

«В настоящий момент таких вакансий нет, информация фейковая. На таких порталах разместить объявление может любой человек, Росгвардия таких объявлений не размещала. Обо всех вакансиях у нас можно узнать непосредственно в самих подразделениях», – приводит «Интерфакс» комментарий пресс-службы управления Росгвардии по Центральному федеральному округу.

Ранее на ресурсе по поиску работы было размещено объявление о поиске в Росгвардию стрелка БТР «для участия в обеспечении правопорядка пр проведении массовых мероприятий» с зарплатой от 40 до 60 тыс. рублей. Дополнительно предлагались льготы, работать требовалось по графику два через два.

В требованиях к кандидату значились: наличие российского гражданства, возраст до 35 лет, хорошее состояние здоровье, пройденная служба и отсутствие судимостей. При этом опыт от кандидатов не требовался.