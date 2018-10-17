Эксперт оценил данные об управлении США атакой дронов на Хмеймим

«Главная цель американцев заключалась в том, чтобы путем такого массированного налета заставить перейти все средства охраны базы, включая комплексы ПВО, в боевой режим и провести масштабную электронную разведку», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Так он прокомментировал информацию о том, что налет беспилотников на российскую базу Хмеймим в Сирии был проведен американцами.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко выразил уверенность, что данные Минобороны России о том, что дроны, атаковавшие российскую базу Хмеймим в Сирии, управлялись американцами, соответствуют действительности. По его словам, теперь Пентагон должен ответить на столь серьезные обвинения.

Эксперт пояснил, что узнать о том, кто управлял дронами, российские военные могли при помощи каналов разведки, агентурных и технических средств. «Главная цель американцев заключалась в том, чтобы путем такого массированного налета заставить перейти все средства охраны базы, включая комплексы ПВО, в боевой режим и провести масштабную электронную разведку, спровоцировав Россию на боевые режимы использования», – предположил эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, о том, что управление атаковавшими российскую авиабазу Хмеймим беспилотниками велось с самолета-разведчика США «Посейдон-8», сообщил заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин. «Тринадцать дронов шли единым боевым порядком, управляемые общей командой. В это время американский самолет-разведчик «Посейдон-8» барражировал в акватории Средиземного моря в течение восьми часов», – сообщил он.

По словам Фомина, когда беспилотники столкнулись с действием российских систем радиоэлектронного подавления, они перешли в режим ручного управления.

Беспилотники в последние месяцы стали чаще атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.