Эксперт оценил данные об управлении США атакой дронов на Хмеймим

Взгляд
25 октября, четверг  |  Последнее обновление — 13:02  |  vz.ru
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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Сочи переживает масштабную чистку городской власти

Следствие считает: вице-мэр Сочи Иван Бомбергер погорел на махинациях со строительствомФото: twitter.com/sledcom_rf
Масштабная чистка Сочи от коррупции дошла до верхов. В среду был задержан вице-мэр курортной столицы Иван Бомбергер. Это уже пятый замглавы города, обвиненный в участии в коррупционных схемах. Одни видят в этом событии свидетельство наведения порядка в строительном комплексе, другие – борьбу за власть в одном отдельно взятом регионе. Какая версия более правдоподобна?  Подробности...
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Как сделать С-300 в Сирии неуязвимыми для Израиля

Доставка С-300 многое изменила в небе Сирии уже сейчасФото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Первые зенитные ракетные комплексы С-300, экстренно поставленные Россией в армию Сирии после катастрофы Ил-20, развернуты для боевого дежурства. Израиль неоднократно давал понять, что будет рассматривать эти ЗРК как главные цели для своих ударов по Сирии. Что должны сделать сирийские военачальники и их российские инструкторы, чтобы С-300 оказались не по зубам любому агрессору? Подробности...
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Демонизация России добралась даже до итальянской подземки

ЧП в Италии обнажило ветхость римской подземки, в отличие от московскойФото: Yara Nardi/Reuters
«Русские виноваты!» Этот возглас на Западе звучит теперь не только в заявлениях на предвыборную и военную тему – как выясняется, русский след можно найти даже в обычной техногенной аварии. Случившееся с российскими болельщиками в метро Рима заставляет с благодарностью вспомнить, как устроена другая подземка – московская. Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Свобода слова в России сознательно берется под защиту

Андрей Бабицкий, журналист
Мы можем свободно обсуждать любые темы, которые культурный западный человек уже научился воспринимать как опасные. Для него цензура уже перекинулась на наследие минувших эпох – литературу, скульптуру и даже музыку. Подробности...
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Русские – это не прилагательное

Егор Холмогоров, Публицист
«Русские называют себя именем прилагательным... поскольку предстают не столько как нация, сколько как некое скрепляющее начало», – писал евразиец Кожинов. Это ложь. Русские – одна из старейших наций Европы. Подробности...
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Прежде всего, перестаньте пить молоко

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Нам предлагают уравнять права ребенка и животного без оглядки на этику выживания, что, если кто не догадался, вместе с педо- и зоофилией следующим этапом уравняет в правах каннибализм. Подробности...
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    Как чиновников увольняли за хамство и недостойное поведение

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    Как скромная девушка стала настоящим героем

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      Российские болельщики попали в аварию в римском метро

      Российские болельщики, приехавшие на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», пострадали в метро Рима из-за сломавшегося эскалатора. При спуске он внезапно ускорил движение, началась давка. По последним данным, травмы получили 16 россиян, нескольким из них потребовались операции
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      В Китае открыли самый длинный в мире морской мост

      В Китае открыт самый длинный в мире морской мост. Длина сооружения – 55 км, срок службы рассчитан на 120 лет. Тоннельно-мостовой переход в дельте реки Чжуцзян связал три приморских города – Гонконг, Макао и Чжухай. Движение транспорта планируется запустить на днях
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      Опубликованы рассекреченные фотографии легендарного разведчика Абеля

      Опубликованы ранее засекреченные фотографии легенды советской разведки Рудольфа Абеля (слева) с состоявшейся в 1968 году встречи с создателем отечественной школы морского ракетостроения Виктором Макеевым
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        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

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        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

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          Эксперт оценил данные об управлении США атакой дронов на Хмеймим

             25 октября 2018, 11:40
          Фото: Darrin Zammit Lupi/Reuters
          Текст: Андрей Резчиков

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          «Главная цель американцев заключалась в том, чтобы путем такого массированного налета заставить перейти все средства охраны базы, включая комплексы ПВО, в боевой режим и провести масштабную электронную разведку», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Так он прокомментировал информацию о том, что налет беспилотников на российскую базу Хмеймим в Сирии был проведен американцами.

          Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко выразил уверенность, что данные Минобороны России о том, что дроны, атаковавшие российскую базу Хмеймим в Сирии, управлялись американцами, соответствуют действительности. По его словам, теперь Пентагон должен ответить на столь серьезные обвинения.

          Эксперт пояснил, что узнать о том, кто управлял дронами, российские военные могли при помощи каналов разведки, агентурных и технических средств. «Главная цель американцев заключалась в том, чтобы путем такого массированного налета заставить перейти все средства охраны базы, включая комплексы ПВО, в боевой режим и провести масштабную электронную разведку, спровоцировав Россию на боевые режимы использования», – предположил эксперт.

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, о том, что управление атаковавшими российскую авиабазу Хмеймим беспилотниками велось с самолета-разведчика США «Посейдон-8», сообщил заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин. «Тринадцать дронов шли единым боевым порядком, управляемые общей командой. В это время американский самолет-разведчик «Посейдон-8» барражировал в акватории Средиземного моря в течение восьми часов», – сообщил он.

          По словам Фомина, когда беспилотники столкнулись с действием российских систем радиоэлектронного подавления, они перешли в режим ручного управления.

          Беспилотники в последние месяцы стали чаще атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.


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