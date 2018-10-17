Facebook обнаружил порнографию в картине Шагала

Социальная сеть Facebook обнаружила в рекламном ролике с написанной в 1933 году картиной «Обнаженная над Витебском» Марка Шагала порнографию и удалила видео.

Рекламный ролик для выставки авангардиста Шагала разместил Художественный музей Пабло Пикассо в Мюнстере. Однако алгоритмы соцсети восприняли ролик как порнографический, за чем последовало его удаление с портала, пишет News.ru.

Сотрудники музея обратились к Facebook и попросили разобраться с блокировкой произведений искусства. Создателя социальной сети Марка Цукерберга персонал музея пригласил на выставку, чтобы убедиться, что Шагал порнографией не является.

Пресс-секретарь музея Брите Сарразин в связи с этой ситуацией вспомнил историю про запрет на статуэтку Венеры Виллендорфской, которую обнаружили в древнем захоронении Австрии. Тогда Facebook подверг цензуре изображение статуэтки возрастом почти 30 тыс. лет.

Российский и французский художник Шагал является одним из самых известных представителей авангарда XX века. Помимо графики и живописи он занимался сценографией и писал стихи на идише. Художник удостоился высшей награды Франции – Большого креста Почетного легиона. К 90-летию художника в Лувре состоялась выставка, устроенная вопреки правилам при еще живущем авторе.