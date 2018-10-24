В Госдуме высказались о «налоге на огород»

Член комитета Госдумы по аграрным вопросам от фракции «Единой России» Светлана Максимова заявила, что законопроект о расширении применения патентной системы не имеет никакого отношения к дачникам и садоводам, опровергнув сообщения СМИ о введении «налога на огород».

«Патентное налогообложение предлагается применять только к индивидуальным предпринимателям, крестьянским и фермерским хозяйствам, которые имеют доход не более 10 млн рублей. А на личные подсобные хозяйства это вообще не распространяется. Ни к дачникам, ни к садоводам, ни к личным подсобным хозяйствам это не имеет никакого отношения», – приводит ее слова пресс-служба «Единой России».

Максимова отметила, что если люди хотят заняться товарной продукцией или получать гранты и субсидии, то могут зарегистрировать себя как ИП, главу крестьянско-фермерского хозяйства и работать по патенту.

«Патент дается для того, чтобы не было никакой чиновничьей бюрократии; чтобы многие фермеры, чьи небольшие хозяйства находятся в 300-500 километрах от органов власти, при сдаче разных деклараций-отчетов из-за «неправильных запятых» не были вынуждены отправляться обратно. Чтобы этого не было, мы предложили ввести для них патенты»,– пояснила она.

Она назвала необходимым законопроект в фермерской среде.

«Дело в том, что многие фермеры не реализуют свою продукцию круглогодично, и они смогут получать патент на нужный период – от 1 до 12 месяцев – и платить только за нужный период», – сказала депутат.

Ранее СМИ сообщили, что предлагаемый законопроект о расширении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения, якобы приравняет россиян, которые имеют небольшие личные хозяйства, к фермерам, что позволит брать с них налоги и обяжет покупать патенты. Утверждалось, что патенты придется приобретать в том числе пенсионерам, которые захотят продать излишки своего урожая.