Шахматист Карякин пожаловался на жизнь в украинском Крыму

Российский шахматист Сергей Карякин рассказал о своем противостоянии с норвежским вундеркиндом Магнусом Карлсеном и жизни в Крыму, когда полуостров находился под украинской юрисдикцией.

«Плох тот боец, который не мечтает стать генералом. Поэтому я продолжал работать и все время стремился, чтобы обойти Магнуса. Но у меня была тяжелая ситуация, потому что я проживал в Крыму, когда он еще был украинским, и никакой поддержки у меня не было», – цитирует «Матч ТВ» Карякина.

По его словам, он был вынужден приглашать тренеров за свой счет, а также оплачивать поездки на турниры.

«Все это было накладно. У Магнуса же были спонсоры – компания Microsoft поддерживала его с 8–10 лет. У нас были совершенно неравные условия в этом плане. Его поддержку нельзя было сравнивать с моей», – добавил шахматист.

Сергей Карякин – российский (ранее украинский) шахматист, гроссмейстер (2003). В возрасте 12 лет и 211 дней стал самым молодым гроссмейстером в истории, внесен в Книгу рекордов Гиннесса. В 2016 году одержал победу в турнире претендентов и стал соперником действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена в матче за звание чемпиона мира по шахматам 2016 года. Обладатель Кубка мира ФИДЕ 2015 года. Заслуженный мастер спорта Украины (2005), заслуженный мастер спорта России (2014).

Ранее украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик ответил на вопрос о том, чей Крым.