В Польше назвали Россию угрозой для безопасности

Россия является «стратегической угрозой для безопасности Европы и мира», заявил глава бюро нацбезопасности Польши Павел Солох.

«Россия – стратегический вызов для безопасности», – передает ТАСС выступление Солоха на открытии Варшавского форума по безопасности.

По его словам, Россия предпринимает попытки подорвать безопасность в Европе и мире, и в данной ситуации необходимо единство и скоординированная реакция Запада.

«Наш ответ на действия Москвы должен быть трансатлантическим и европейским», – сказал он.

Он уверен, что Европа должна сохранять трансатлантические связи и адаптировать альянс к новым вызовам.

В частности, он выступил за появление войск США в Польше. «США серьезно относятся к своим союзническим обязательствам. Один из примеров – переговоры о расширении американского присутствия в Польше. Возможное укрепление присутствия мы рассматриваем как инвестицию в безопасность всего нашего региона», – уточнил он.

В то же время глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что проект «Северный поток – 2» «может быть дополнительным аргументом для России, чтобы расширить военное присутствие в регионе Балтийского моря».

Ранее в среду министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что военная активность НАТО у границ России достигла небывалого уровня со времен холодной войны.

До этого президент Польши Анджей Дуда заявлял, что газопровод «Северный поток – 2» опасен для Украины и Словакии.