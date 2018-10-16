НАСА пригласило Рогозина в США

НАСА официально пригласило руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США в начале 2019 года, сообщила пресс-секретарь главы НАСА Меган Пауэрс.

Дата и место визита пока не определены, но глава НАСА Джим Брайденстайн «намерен участвовать в открытом форуме с мистером Рогозиным». Отмечается также, что Рогозин и Брайденстайн могут принять участие в совместном публичном мероприятии, передает РИА «Новости».

На вопрос о введенных Вашингтоном в отношении Рогозина санкциях Пауэрс ответила, что «представителям правительства США разрешается взаимодействовать с главой Роскосмоса, и НАСА продолжит поддержку целей мирного освоения космоса в соответствии с политикой и процедурами правительства США». Она не стала комментировать процедуру временного снятия санкций.

На прошлой неделе сообщалось, что администрация американского президента решила на время снять санкции с главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, чтобы он мог посетить США.