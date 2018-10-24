В Адыгее прошел фестиваль для детей-инвалидов «Шаг навстречу»

«Фестиваль прошел очень интересно, полезно, ярко. Дети всегда усиленно готовятся к нему», – рассказала газете ВЗГЛЯД замминистра труда и социального развития Республики Адыгея Ирина Ширина. Накануне в республике прошел фестиваль детей-инвалидов «Шаг навстречу». Трое победителей в следующем году примут участие в международном фестивале в Санкт-Петербурге.

В государственной филармонии Адыгеи состоялся 11-й Республиканский фестиваль художественного творчества детей-инвалидов «Шаг навстречу». Он собрал более 40 участников из всех муниципалитетов республики в возрасте от 7 до 18 лет. С приветственным словом к ребятам обратились замминистра труда и социального развития республики Ирина Ширина и уполномоченный по правам ребенка в Адыгее Александр Ивашин.

Юные конкурсанты выступали в трех номинациях: «вокал», «музыкальные инструменты» и «хореография». По итогам конкурсной программы в номинации «вокал» победил Тимур Натхо из Красногвардейского района. В номинации «хореография» – Дарья Бомбах из Тахтатмукайского района. А в номинации «музыкальные инструменты» лучшим оказался Астемир Потоков из Шовгеновского района.

В рамках фестиваля также прошла детская выставка прикладного искусства с различными поделками.

Как рассказала Ирина Ширина, зал был набит до отказа, было много гостей. «В этот раз мы сделали все возможное, чтобы ребят могли поддержать их одноклассники», – рассказала она.

Все участники гала-концерта были награждены дипломами и памятными призами. А победители фестиваля примут участие в международном творческом фестивале «Шаг навстречу» весной следующего года в Санкт-Петербурге.

«Фестиваль прошел очень интересно, полезно, ярко. Дети всегда усиленно готовятся к нему», – рассказала замминистра.

Фестиваль «Шаг навстречу» был создан с целью раскрывать творческий потенциал детей с ограниченными возможностями здоровья. Сотни талантливых юных исполнителей и художников из России ежегодно приезжают в Санкт-Петербург для совместного участия в концертных программах с лучшими мировыми оркестрами и музыкантами.

«Шаг навстречу» помогает детям с ограниченными возможностями творчески развиваться и таким образом самореализовываться, лучше адаптироваться к повседневной и общественной жизни. Кроме того, фестиваль помогает привлечь внимание к проблемам таких детей и их социальной адаптации, а также сформировать более толерантное и гуманное отношение общественности к ним.