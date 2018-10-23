Могерини назвала Черное море европейским

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини объявила Черное море европейским и заявила, что ЕС не нравится наращивание в нем военной мощи.

«Позвольте мне напомнить, что Черное море – это европейское море, и мы не хотим быть очевидцами очередного военного усиления в нашем ближайшем регионе», – цитирует РИА «Новости» слова Могерини с выступления в Европарламенте.

В сентябре глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание еще на одно высказывание Могерини. Она назвала Балканы территорией Евросоюза, на которой больше никому нет места. Лавров обратил внимание, что эти «великодержавные заявления» ЕС чести не делают.

В октябре генсек альянса Йенс Столтенберг сказал, что страны НАТО выражают озабоченность российским военным усилением в Черном море.

При этом в Черном море прошли совместные учения США и Украины Sea Breeze – 2018, для чего на украинскую территорию прибыли корабли НАТО. Америка объявила увеличение своего военного присутствия в Черном море «возросшей активностью России».