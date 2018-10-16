Эксперты назвали причину хамства Варфоломея в адрес Москвы

«Не только Варфоломей, но и его предшественники ненавидели Русскую церковь и этого особо не скрывали, видя в ней конкурента», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт по вопросам православия Роман Силантьев, комментируя заявление Варфоломея о том, что Москве придется подчиниться Константинополю в вопросе украинской автокефалии.

«Варфоломей просто растоптал и наплевал на своих великих предшественников, которые создавали из Москвы преемника падающей Византии. Это и Филофей Коккин, и Иеремия II, давший Москве статус третьего Рима и учреждавший патриаршество. Все патриархи в 1593 году признали канонической территорией Московского патриархата всю Русь», – напомнил глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов.

«Константинопольский патриарх Афанасий Сидячий вместе с патриархом Никоном убеждал царя Алексея Михайловича освободить Малороссию от польского гнета, а сам предлагал Никону взять титул вселенского патриарха, понимая, что константинопольские патриархи из-за давления османов не могут нормально выполнять свои функции», – продолжил Фролов.

Накануне патриарх Варфоломей заявил, что не намерен отступать в вопросе предоставления автокефалии церкви на Украине, несмотря на возражения РПЦ, и считает, что Москва должна подчиниться Константинополю. Он добавил, что «русские братья» рано или поздно должны будут последовать за решением, которое примет Константинопольский патриархат, «так как у них нет выбора».

«Очень странно и горько слышать такие заявления из Константинопольского патриархата, – заявил по этому поводу во вторник председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. «Когда говорят, что «придется согласиться», это плохо соотносится с тезисом о том, что Фанар якобы пытается разрешать все вопросы в духе любви и согласия», – цитирует Легойду ТАСС. А секретарь отдела внешних церковных связей МП Игорь Якимчук подчеркнул, что РПЦ не обязана подчиняться Константинопольскому патриарху.

Варфоломей наплевал на наследие своих предшественников, подчеркивает Фролов. «И его последнее заявление достойно того, чтобы возбудить против него уголовное дело за разжигание межнациональной вражды. Сказанное им – не просто ересь, это вызов всем православным церквям и чудовищный расизм», – подчеркнул эксперт.

«Альтернативы суду всех поместных церквей над Варфоломеем нет, и он, утверждая доктрину мегапапизма, еще раз показал, что является угрозой не только нам, но и всем православным церквям. Кроме того, Варфоломей является врагом и Греческой церкви. Он ведь, поддерживая ересь украинства, дает возможность фальсификаторам по тем же лекалам придумать, например, кипрскую нацию, кипрский сепаратизм», – резюмировал Фролов.

В то же время директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев считает, что не только Варфоломей, но и его предшественники ненавидели Русскую церковь и этого особо не скрывали, видя в ней конкурента.

«Дело в том, что в РПЦ православия больше, чем в остальных вместе взятых церквях, и на фоне Русской церкви так называемый вселенский патриархат смотрится очень бледно», – говорит Силантьев.

«В истории есть много таких аналогий, когда некая малая часть чего-либо пытается управлять частью большой, которая от нее уже не зависит», – считает эксперт, отмечая, что ничего плохого в этом не видит.

«Это, кстати хорошо, я рад, что так случилось, столетиями эта проблема существовала, и Варфоломей не первый, кто ее спровоцировал. Надеюсь, что все это приведет к выздоровлению православного организма. К слову, Варфоломея никто не поддержал. Не все, конечно, его осудили, но и не поддержал никто», – оптимистично подчеркивает Силантьев.

Напомним, на прошлой неделе священный синод РПЦ принял решение прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за антиканонических решений по украинским раскольническим церквям и их главам.