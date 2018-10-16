Эксперты назвали причину хамства Варфоломея в адрес Москвы

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23 октября, вторник  |  Последнее обновление — 20:34  |  vz.ru
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Почему кредитные деньги снова дорожают

Сбербанк повышает ставки по кредитамФото: Елена Пальм/ТАСС
Сбербанк поднял ставки по всем кредитным продуктам для населения. Другие игроки рынка вскоре последуют за крупнейшим в России банком. Это может стать только началом. Станут ли кредиты снова недоступны россиянам, которые только-только распробовали вкус дешевых денег?  Подробности...
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Угрозой разрыва «ракетного договора» США наступают на старые грабли

Начало 1980-х годов, Западная Германия. Так проходили массовые акции протеста против размещения на территории ФРГ американских ракет «Першинг-2»Фото: imago stock&people/bonn-sequenz
США идут на разрыв одного из важнейших договоров эпохи СССР – о ракетах средней и меньшей дальности. В свое время его подписание избавило Европу от страха перед ядерной катастрофой. Почему были созданы эти ракеты, чем они столь опасны и нужно ли России бояться разрыва этого договора сегодня? И при чем тут Китай? Подробности...
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Военного летчика делают преступником за случайную ошибку

Летчик Нефедов стал жертвой неуемного усердия военных следователейФото: из личного архива
Военные летчики и ветераны продолжают попытки защитить от уголовного преследования своего коллегу – старшего лейтенанта ВВС Балтфлота Сергея Нефедова. Следствие из случайной ошибки летчика создает намеренное вредительство ценою в миллионы рублей. Как уверяют представители ветеранских организаций, подобный подход наносит урон всей системе подготовки военных летчиков. Подробности...
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Банда мигрантов годами насиловала малолетних британок

Задержанные полицией серийные совратители несовершеннолетнихФото: West Yorkshire Police
Сто двадцать эпизодов изнасилования, растления и принуждения к проституции. Десятки жертв. На процессе, завершившемся недавно в британском Хаддерсфилде члены банды пакистанцев заявляли о своем праве делать с белой женщиной что угодно по причине ее, как они утверждали, «природной порочности». Суд показал, как политкорректность мешает Западу наказывать даже за самые чудовищные преступления. Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Зачем лжеученые призывают нас отказываться от детей

Владимир Добрынин, журналист
Рецепты борьбы с глобальным потеплением растут оттуда же, откуда и стихи Ахматовой, – из сора, но перепробованы должны быть все по очереди. Только заработать на них удастся не всем, а наиболее бессовестным. Подробности...

«Диванным войскам» должно быть стыдно

Святослав Голиков, ополченец Новороссии
У воюющего Донбасса острый кризис со снабжением, не хватает самого необходимого. Говорю об этом, не стесняясь. Говорю от имени ребят, что пятый год работают на переднем крае нескончаемой войны, и всех тех, кто старается им помочь. Подробности...
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Как Пастернак стал частью «большой игры» СССР и Запада

Дометий Завольский, историк-архивист
Недоброжелатели СССР достигли того, к чему стремились. Россию «Доктора Живаго» полюбили миллионы людей по всему миру. За это можно сказать спасибо и Пастернаку, и тем, кто так жестоко с ним обошёлся. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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    Обсуждение: 10 комментариев

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      В Китае открыли самый длинный в мире морской мост

      В Китае открыт самый длинный в мире морской мост. Длина сооружения – 55 км, срок службы рассчитан на 120 лет. Тоннельно-мостовой переход в дельте реки Чжуцзян связал три приморских города – Гонконг, Макао и Чжухай. Движение транспорта планируется запустить на днях
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      Опубликованы рассекреченные фотографии легендарного разведчика Абеля

      Опубликованы ранее засекреченные фотографии легенды советской разведки Рудольфа Абеля (слева) с состоявшейся в 1968 году встречи с создателем отечественной школы морского ракетостроения Виктором Макеевым
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      В керченском колледже сработало взрывное устройство

      На первом этаже политехнического колледжа Керчи – в столовой – прогремел взрыв. В обеденное время там находились десятки человек. По предварительным данным, погибли не менее десяти человек, порядка полусотни ранены. В качестве причины взрыва называется неустановленное взрывное устройство
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        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

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        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

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          Верите ли вы, что после смерти вас ждет:

          Эксперты назвали причину хамства Варфоломея в адрес Москвы

             23 октября 2018, 19:30
          Фото: Emrah Gurel/AP/ТАСС
          Текст: Алексей Нечаев

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          «Не только Варфоломей, но и его предшественники ненавидели Русскую церковь и этого особо не скрывали, видя в ней конкурента», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт по вопросам православия Роман Силантьев, комментируя заявление Варфоломея о том, что Москве придется подчиниться Константинополю в вопросе украинской автокефалии.

          «Варфоломей просто растоптал и наплевал на своих великих предшественников, которые создавали из Москвы преемника падающей Византии. Это и Филофей Коккин, и Иеремия II, давший Москве статус третьего Рима и учреждавший патриаршество. Все патриархи в 1593 году признали канонической территорией Московского патриархата всю Русь», – напомнил глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов.

          «Константинопольский патриарх Афанасий Сидячий вместе с патриархом Никоном убеждал царя Алексея Михайловича освободить Малороссию от польского гнета, а сам предлагал Никону взять титул вселенского патриарха, понимая, что константинопольские патриархи из-за давления османов не могут нормально выполнять свои функции», – продолжил Фролов.

          Накануне патриарх Варфоломей заявил, что не намерен отступать в вопросе предоставления автокефалии церкви на Украине, несмотря на возражения РПЦ, и считает, что Москва должна подчиниться Константинополю. Он добавил, что «русские братья» рано или поздно должны будут последовать за решением, которое примет Константинопольский патриархат, «так как у них нет выбора».

          «Очень странно и горько слышать такие заявления из Константинопольского патриархата, – заявил по этому поводу во вторник председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. «Когда говорят, что «придется согласиться», это плохо соотносится с тезисом о том, что Фанар якобы пытается разрешать все вопросы в духе любви и согласия», – цитирует Легойду ТАСС. А секретарь отдела внешних церковных связей МП Игорь Якимчук подчеркнул, что РПЦ не обязана подчиняться Константинопольскому патриарху.

          Варфоломей наплевал на наследие своих предшественников, подчеркивает Фролов. «И его последнее заявление достойно того, чтобы возбудить против него уголовное дело за разжигание межнациональной вражды. Сказанное им – не просто ересь, это вызов всем православным церквям и чудовищный расизм», – подчеркнул эксперт.

          «Альтернативы суду всех поместных церквей над Варфоломеем нет, и он, утверждая доктрину мегапапизма, еще раз показал, что является угрозой не только нам, но и всем православным церквям. Кроме того, Варфоломей является врагом и Греческой церкви. Он ведь, поддерживая ересь украинства, дает возможность фальсификаторам по тем же лекалам придумать, например, кипрскую нацию, кипрский сепаратизм», – резюмировал Фролов.

          В то же время директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев считает, что не только Варфоломей, но и его предшественники ненавидели Русскую церковь и этого особо не скрывали, видя в ней конкурента.

          «Дело в том, что в РПЦ православия больше, чем в остальных вместе взятых церквях, и на фоне Русской церкви так называемый вселенский патриархат смотрится очень бледно», – говорит Силантьев.  

          «В истории есть много таких аналогий, когда некая малая часть чего-либо пытается управлять частью большой, которая от нее уже не зависит», – считает эксперт, отмечая, что ничего плохого в этом не видит.

          «Это, кстати хорошо, я рад, что так случилось, столетиями эта проблема существовала, и Варфоломей не первый, кто ее спровоцировал. Надеюсь, что все это приведет к выздоровлению православного организма. К слову, Варфоломея никто не поддержал. Не все, конечно, его осудили, но и не поддержал никто», – оптимистично подчеркивает Силантьев.

          Напомним, на прошлой неделе священный синод РПЦ принял решение прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за антиканонических решений по украинским раскольническим церквям и их главам.


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