Жена Кержакова отсудила сына на время бракоразводного процесса

Во вторник Петроградский районный суд постановил, что полуторагодовалый сын футболиста Александра Кержакова и дочери политика Вадима Тюльпанова Миланы будет проживать с матерью на время бракоразводного процесса.

«При рассмотрении спора о детях в предварительном судебном заседании разрешается вопрос о месте жительства ребенка на период до вступления решения суда в законную силу. Суд определил место жительства ребенка с матерью», – говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Представляющий интересы Миланы Кержаковой адвокат Александр Добровинский сказал, что до этого мальчик жил с отцом, передает РИА «Новости».

Ранее руководитель пресс-службы Дарья Лебедева рассказала, что суд начал рассматривать исковое заявление Кержаковой к супругу о расторжении брака, определении места жительства ребенка и взыскании алиментов. Супруги прожили в браке два года.

Напомним, летом Кержакова обвинила мужа в похищении их совместного ребенка. Позже стало известно, что она сама не занималась ребенком 4,5 месяца по причине того, что лечилась от наркотической зависимости. Кержакова призналась, что оклеветала супруга в порыве эмоций.