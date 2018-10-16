Путин оценил надпись на толстовке бизнесвумен

Владимир Путин во время осмотра кулинарного зала в технопарке ВДНХ в компании мэра Москвы Сергея Собянина оценил надпись на кофте владелицы кондитерской «Ни дня без подвига».

Глава государства поздоровался с предпринимательницей Анастасией Татуловой, владеющей сетью «Андерсон», и похвалил ее за надпись на фирменной кофте заведения, пишет Life.ru.

Президент осмотрел технопарк ВДНХ в ходе форума «Малый бизнес – национальный проект!». Мероприятие проводится Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Ранее Путин уже виделся с предпринимательницей в Самаре, тогда они пили вместе чай с фисташковым рулетом.

Летом 2018 года президент попал в рекламу бытовой техники Bork.