Памфилова призвала изменить закон о выборах

Глава Центризбиркома Элла Памфилова призвала минимизировать или вовсе отказаться от досрочного голосования на выборах.

«По досрочному голосованию позиция Центральной избирательной комиссии – надо минимизировать, то есть свести к тому минимуму необходимому, например, в дальних регионах, труднодоступных и так далее, а по возможности – с учетом того, что мы развиваем новые формы, в том числе и «мобильный избиратель» – от них отказаться», – сказала Памфилова.

Она также отметила, что Центризбирком намерен совершенствовать и развивать механизм по организации доставки избирателей на участки во время выборов, передает РИА «Новости».

По словам Памфиловой, доставкой избирателей в таких случаях не должны заниматься кандидаты. «Мы дали полномочия нашим комиссиям, и в зависимости от местности, труднодоступных поселений, чтобы не использовать механизм голосования на дому там, где он неправомерен, не плодить нарушения,… если есть необходимость обеспечить доставку избирателя, комиссия должна обращаться в администрации, а администрации обязаны обеспечивать транспортом», – пояснила она.

Глава ЦИК отметила, что если это декларируется заранее, с одной стороны, исключаются злоупотребления, с другой – у избирателей появляется возможность добраться до участков.

Памфилова добавила, что без изменений законов избирательную систему трудно сделать более прозрачной, «можно только косметически поменять какие-то наши внутренние, может быть, устаревшие подходы». «Главная основа – это правовая – развитие и совершенствование законодательства», – сказала Памфилова.

Она отметила, что также важным моментом в развитии и совершенствовании избирательной системы является организационно-кадровое обеспечение, формирование комиссий, качество обучения. Кроме того, более прозрачными выборы может сделать публикация списков избирателей.

Памфилова отметила, что рабочая группа при администрации президента по вопросам совершенствования и развития избирательного законодательства начнет свою работу в ноябре.

Глава Центризбиркома также отметила, что главная цель ЦИК после завершения текущей избирательной кампании – систематизировать и проанализировать результаты и предложения и спрогнозировать дальнейшие действия.