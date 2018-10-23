Нобелевские лауреаты выступили против «жесткого» Brexit

Группа ученых, включающая 29 лауреатов Нобелевских премий и шесть математиков, награжденных Филдсовскими медалями, выступила против «жесткого» сценария выхода Великобритании из ЕС.

В открытом письме, которое ученые направили премьер-министру Великобритании Терезе Мэй и главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, лауреаты Нобелевских премий предупреждают о негативном эффекте, который может оказать на европейскую науку «жесткий» Brexit, передает ТАСС.

«Нам необходима сделка [с ЕС], которая обеспечит замену той части финансирования науки, которая окажется потеряна в результате Brexit, сохранит свободу передвижения для талантливых ученых и даст им почувствовать, что в этой стране им рады», – заявил британский биохимик Пол Нерс, награжденный Нобелевской премией по физиологии в 2001 году.

С мнением биохимика согласны 97% сотрудников Института Фрэнсиса Крика, который возглавляет Нерс, а 82% считают, что «жесткий» Brexit пагубно скажется на европейской науке в целом.

Напомним, на прошлой неделе стали известны оценки потерь Великобритании в случае «жесткого» Brexit.