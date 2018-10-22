Педагоги Приморья получат дополнительные выплаты

Дополнительные меры поддержки для работников образования начали разрабоатывать в Приморье по поручению врио губернатора края Олега Кожемяко.

По словам и.о. директора департамента образования и науки Приморья Надежды Кочуровой, проект закона «О мерах социальной поддержки педагогических работников сферы образования Приморского края» уже подготовлен ведомством.

«Действительно, нужно сделать рывок для привлечения кадров в систему образования. По вашему поручению мы разработали законопроект, сейчас он проходит согласование», – рассказала Кочурова, обращаясь к Кожемяко.

Как передает Общественное телевидение Приморья, документ предусматривает несколько мер социальной поддержки, касающихся как молодых специалистов, так и опытных работников сферы. Так, для педагогов, которые только начинают свою карьеру, планируют единовременно выплачивать «подъемные» при приеме на работу. Их размер будет зависеть от уровня образования и местонахождения школы. Также планируется выплачивать ежемесячную доплату молодым специалистам в течение первых трех лет. Кроме того, законопроект предусматривает ежемесячную компенсацию части расходов за съем жилья.

Еще одна компенсация, которую смогут получать все педагоги – оплата 25% стоимости путевки на санаторно-курортное лечение один раз в три года. Для наставников предусмотрена ежемесячная доплата в течение одного года.

Аналогичные меры также будут предусмотрены в регионе и для молодых специалистов-медиков.

Ранее Олег Кожемяко поставил задачу – создать в Приморье максимально привлекательные условия для привлечения специалистов в сферы здравоохранения и образования. Кадров в этих отраслях в регионе сегодня остро не хватает.