Китайская пресса ответила на заявления США о «вмешательстве» в выборы

Издание Global Times, структурное подразделение газеты «Жэньминь жибао», прокомментировало заявления властей США о «вмешательстве» в американские выборы.

Как пишет издание, США обвиняют во «вмешательстве» Китай, Россию, Иран и некоторые другие страны, но это не поможет Вашингтону спасти свою репутацию в мире, хотя и может привлечь внимание общественности.

«С каких пор США настолько утратили веру в собственные демократические институты?» – приводит ТАСС текст статьи.

Нападки США свидетельствуют о неуверенности руководства в эффективности американской системы демократии, которой Соединенные Штаты так гордятся, пишет издание, отмечая, что сейчас в США обострились внутренние противоречия. Основными проблемами США Global Times считает усиление различий во внутренней политике отдельных штатов, угрозу терроризма и миграционные вопросы.

При этом власти США не устраняют социальные расхождения, а обостряют их, пишет издание.