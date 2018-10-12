В американском Сенате испугались изоляции США

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности грозит США дальнейшей изоляцией на международной арене, заявил американский сенатор Роберт Менендес.

Он заявил, что выход из ДРСМД «без комплексной стратегии», которая могла бы устранить «стратегические последствия», без консультаций с Конгрессом США и странами-союзниками создает угрозу нацбезопасности США, передает ТАСС.

По мнению сенатора, вместо работы в рамках договора глава американского государства Дональд Трамп «отдает политическую победу» президенту России Владимиру Путину. Решение Трампа Менендес назвал «опрометчивым и недальновидным». Как заявил сенатор, без ДРСМД Россия сможет «производить и развертывать больше ракет средней дальности», угрожая США и Европе.

Менендес обвинил Трампа в том, что хозяин Белого дома «еще больше изолирует Соединенные Штаты на международной арене» и предпринимает «односторонние действия», ставя под угрозу «ближайших союзников» Вашингтона.

По мнению сенатора, Конгресс должен «ограничить» Белый дом в возможности «уничтожить многолетние соглашения о контроле над вооружениями». Необходимо предотвратить гонку ядерных вооружений», заявил Менендес.

При этом он считает Москву ответственной за то, что эффективность ДРСМД снизилась.

В субботу президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о значении этого заявления.