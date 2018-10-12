Глава Северной Осетии заверил жителей Владикавказа в отсутствии опасности после пожара

Нет необходимости вводить режим чрезвычайной ситуации во Владикавказе после пожара на заводе «Электроцинк», в атмосфере есть только превышение содержания углекислого газа, но так всегда происходит при возгорании, сообщил глава Северной Осетии – Алании Вячеслав Битаров.

«А для чего вводить ЧС? Мы стоим и дышим. На окраинах все живут и дышат спокойно. Да, есть в атмосферном воздухе превышение по углекислому газу, но когда идет пожар и дым, он содержится. Но он не отравит наших людей», – передает его слова ТАСС.

Битаров добавил, что школы и детсады не будут закрываться. При этом, по его словам, выезжать из города – «это право каждого», но его собственная семья находится во Владикавказе, в том числе младшие дети.

«Это производство, на любом производстве может пожар произойти», – сказал он.

Также Битаров сообщил, что власти Северной Осетии обсудят судьбу работников остановленного после пожара завода «Электроцинк».

«Мы обсудим. Это будет один из главных вопросов – две тысячи человек куда девать», – сказал он.

В воскресенье цех завода «Электроцинк» во Владикавказе охватил крупный пожар. Сообщалось о гибели одного пожарного, еще двое пострадали. Пожар был локализован в 13.12 по московскому времени, позже окончательно потушен.

Эвакуация жителей близлежащих домов не понадобилась, вредных выбросов с предприятия не было, превышений ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано.