Трое россиян и украинец арестованы в Венесуэле по обвинению в торговле кокаином

По обвинению в торговле кокаином в Венесуэле арестованы 20 человек, включая троих граждан России и одного украинца, сообщают в субботу информационные агентства.

Также арестованы 13 филиппинцев и трое венесуэльцев, передает ТАСС со ссылкой на EFE.

7 октября в штате Ансоатеги антинаркотическоое подразделение Боливарианской гвардии обыскало танкер Jose Progress. На судне, которое направлялось в бельгийский порт Гент, нашли 147 кг кокаина. Сейчас танкер находится под арестом.