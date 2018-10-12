Планы США выйти из ДРСМД объяснили мечтой об однополярном мире

США хотят выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, потому что мечтают об однополярном мире, но эта мечта не сбудется, заявил источник в МИД России.

Источник РИА «Новости» напомнил, что российская сторона уже «разоблачала курс» Вашингтона на «слом» ДРСМД. В МИД подчеркнули, что США шли к этому «многие годы», намеренно разрушая договорную базу.

Также в министерстве обратили внимание на то, что США выходят и из других договоров, которые накладывают на Вашингтон «равные с партнерами обязательства» и подрывают концепцию американской «исключительности».

Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич заявил, что у США нет доказательств нарушения Россией ДРСМД.

Он отметил, что США не учитывают интересы своих европейских союзников.

Сенатор Алексей Пушков в Twitter назвал планы США «вторым мощным ударом по всей системе стратегической стабильности в мире». Первым, по его словам, был «выход США из Договора о ПРО в 2001».

«И опять инициатор разрыва договора – США», – заметил он.