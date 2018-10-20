Фрагменты тела нашли на месте крушения Л-39 в Азовском море

На месте крушения учебного самолета Л-39 Минобороны России в Азовском море обнаружены фрагменты тела, сообщил источник в авиационных кругах.

Были найдены «два фрагмента тела», передает ТАСС.

«Продолжаются поисковые работы. От самолета около 50 фрагментов достали», – добавил источник.

Ранее в Минобороны опровергли сообщения о спасении одного из пилотов Л-39.

Напомним, в четверг в Азовское море упал учебно-боевой самолет Л-39, принадлежащий Ейскому центру боевой подготовки и переучивания летного состава Морской авиации ВМФ России.