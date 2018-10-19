Минобороны опровергло сообщения о спасении одного из пилотов Л-39

Информация о том, что катапультировавшийся из упавшего в Азовское море самолета Л-39 пилот найден живым, не соответствует действительности, сообщает Минобороны России.

Как говорится в сообщении ведомства, «к сожалению, появившаяся информация» о спасении пилота «недостоверна». Уточняется, что поисковая операция продолжится утром, передает РИА «Новости».

При этом РЕН ТВ заявляет, что участники поисково-спасательной операции обнаружили тела летчиков.