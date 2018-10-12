Один из пилотов Л-39 найден живым

Катапультировавшийся из упавшего в Азовское море самолета Л-39 пилот найден живым, второй пилот погиб, сообщил источник.

«Один из пилотов смог катапультироваться. Его нашли, он получил травмы, но его жизни ничего не угрожает», – передает его слова «Интерфакс».

По его словам, второй пилот не смог катапультироваться по неясной причине.

Ранее сообщалось о гибели пилотов.

В четверг в Азовское море упал учебно-боевой самолет Л-39. Он принадлежал Ейскому центру боевой подготовки и переучивания летного состава Морской авиации ВМФ России.