Россия рассказала в ООН об источнике угрозы украинским СМИ

Официальный представитель постпредства России при ООН Федор Стржижовский указал, откуда исходит угроза украинским СМИ.

На заседании четвертого комитета ООН украинская сторона заявила, что Россия якобы ведет против Украины информационную кампанию. «Самой большой угрозой для украинских СМИ» Киев назвал «российскую военную агрессию», передает ТАСС.

Стржижовский обвинил Украину в распространения дезинформации, напомнив о том, что «беззаконие в отношении журналистов и СМИ» на Украине подтверждали «специализированные международные организации».

Он подчеркнул, что на Украине оказывают давление на СМИ, запрещают въезд иностранным медиа, не расследуют убийства и нападения на журналистов.

Примером «заботы» Киева о правах журналистов Стржижовский назвал арест главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, который «осмеливался высказывать альтернативные официальной оценки происходящего в стране».

Стржижовский напомнил об инциденте в ООН, когда Украина выдала свое мероприятие за часть сессии комитета ООН по информации. При этом участники «мероприятия на полях» позднее «угрожали расправой некоторым делегатам прямо в стенах штаб-квартиры».