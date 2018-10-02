Арестован подозреваемый в даче «астрономической» взятки полковнику Захарченко

Басманный суд Москвы поддержал ходатайство об аресте совладельца Интерпрогрессбанка и члена совета директоров АО «Росжелдорпроект» Валерия Маркелова, который подозревается в передаче взятки полковнику МВД Дмитрию Захарченко.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении подозреваемого Маркелова меру пресечения в виде заключения под стражу», – приводит слова судьи Елены Ленской РИА «Новости».

Следователь Роман Буравлев сказал, что Маркелов подозревается в передаче денег Захарченко с 2007 по 2016 годы. Согласно версии Следственного комитета, взятка передавалась группой лиц, в числе которых также совладелец Интерпрогрессбанка Борис Ушерович, бывший сотрудник Инкредбанка Дмитрий Моторин и мужчина с фамилией Станкевич

Буравлевым не была озвучена сумма взятки, зато адвокат Маркелова Роман Воронин прокомментировал ее, назвав сумму, передаваемую ежемесячно полковнику Захарченко, астрономической. Воронин сообщил, что его подзащитный не отказывается от показаний и «готов рассказать следствию больше, чем они могут себе представить».

Маркелов был задержан 1 октября в одной из гостиниц Сочи. Следователь утверждает, что подозреваемый скрывался от правоохранительных органов, часто меняя гостиницы и проживая в них иногда не под своим именем. Защита же утверждает, что Маркелов не скрывался от следствия и был задержан «через 26 часов после того, как прилетел в Россию».

Захарченко задержали 9 сентября 2016 года по обвинению в получении крупной взятки. Позже его обвинили еще в нескольких эпизодах получения взяток. В его квартире были обнаружены 120 млн долларов и 2 млн евро. В общей сложности у Захарченко изъяли около 9 млрд рублей и перечислили в бюджет России. Несмотря на заявление полковника, суд отказался пересматривать дело о конфискации имущества.