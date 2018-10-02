Путин поручил кабмину проконтролировать ликвидацию свалок

Президент России Владимир Путин поручил кабмину держать на контроле накопившиеся экологические проблемы, в том числе ликвидацию свалок по всей стране.

«Особо внимание нужно уделить и развитию социальной инфраструктуры, а также решению накопившихся экологических проблем, включая, конечно, и ликвидацию свалок по всей стране», – передает его слова ТАСС.

Он также указал на нерешенность задачи по расселению аварийного жилья. По его словам, в стране нужно еще расселить 13 млн кв. метров.

Кроме того, президент потребовал окончательно решить проблему обманутых дольщиков.

«Мы говорили об обеспечении интересов людей, которые пострадали в ходе строительства жилья: вложили свои деньги и ни жилья, ни денег не имеют. Вот это вопрос очень острый и подлежит окончательному решению в ближайшее время», – сказал он.

Говоря о ситуации в здравоохранении, Путин потребовал от кабмина исключить любые сбои в борьбе с онкологией, действовать ритмично и профессионально.

«Первоочередное внимание требует борьба с онкологическими заболеваниями, мы с вами неоднократно об этом говорили, все запланированные мероприятия по столь жизненно важному направлению должны выполняться ритмично и профессионально – и с финансовой, и с профессиональной точки зрения», – сказал Путин.

Он пояснил, что имеет в виду специфические решения, которые необходимо принимать в этой области здравоохранения: какие ресурсы, в каком объеме и какими темпами в какие сферы направлять, передает РИА «Новости».

«Любые сбои здесь должны быть абсолютно исключены, тем более что деньги мы выделяем здесь очень приличные», – заявил он.

Путин напомнил, что на 2019-2021 годы на федеральный проект по борьбе с онкологией должны быть выделены 407,6 млрд рублей.

Также он потребовал от кабмина реального достижения целей развития России до 2024 года.

В ходе прямой линии в июне Путин рассказал, как будет решаться в стране проблема свалок.