Мэр Владивостока подал в отставку

Глава Владивостока Виталий Веркеенко написал заявление об отставке по собственному желанию.

«Сегодня передал в думу г. Владивостока заявление. До 10 октября завершаем подготовку к отопительному сезону и в целом города к зиме. С 11 октября ухожу с должности главы города по собственному желанию, – написал он в Instagram.

Он объяснил, что у него не хватает мотивации «бороться за благополучие города», хотя еще есть силы.

Виталий Веркеенко стал мэром Владивостока в декабре 2017 года.